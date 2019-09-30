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      Випуск новин за 14:00: Скандал в центрі реабілітації дітей. Поховання Жака Ширака

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 вересня станом на 14:00 – персонал закладу ігнорував скарги 14-річної підопічної на погане самопочуття допоки дитину не забрала швидка з підозрою на внутрішню кровотечу. І те завдяки втручанню матері та місцевих активістів. У Франції сьогодні поховають Жака Ширака. Опівдні його відспівають у паризькій церкві Сен-Сюльпіс.

      Також у випуску:

      В українському сегменті мережі Фейсбук набирає обертів новий видовищний челендж – у стилі гри в тетріс.

      Тупе і пискляве – такими епітетами нагородив Путіна один із мешканців його рідного міста Санкт-Петербурга.

      В українській Умані тривають святкування юдейського Рош Ха-Шана.

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Жак Ширак Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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