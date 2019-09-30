Випуск новин за 14:00: Скандал в центрі реабілітації дітей. Поховання Жака Ширака
У випуску новин за 30 вересня станом на 14:00 – персонал закладу ігнорував скарги 14-річної підопічної на погане самопочуття допоки дитину не забрала швидка з підозрою на внутрішню кровотечу. І те завдяки втручанню матері та місцевих активістів. У Франції сьогодні поховають Жака Ширака. Опівдні його відспівають у паризькій церкві Сен-Сюльпіс.
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Джерело: 24 канал
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