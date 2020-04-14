Випуск новин за 14:00: Ставлення українців до посилення карантину. Розробки інженерів з Харкова

У випуску новин за 14 квітня станом на 14:00 – за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 80% опитаних підтримують посилення карантину на Великдень. Інженери й дизайнери з Харкова допомагають медикам у боротьбі з коронавірусом. Вони створили сайт, де вчать усіх охочих виготовляти окуляри, шоломи для дихання та застібки для медичних масок.

Також у випуску: На Миколаївщині вже 14 хворих на коронавірус. Ринкам знову заборонили працювати в карантин. Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі. Міжнародний валютний фонд спише частину боргів для найбідніших країн світу.