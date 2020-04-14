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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 14:00: Ставлення українців до посилення карантину. Розробки інженерів з Харкова

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 14:00 – за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 80% опитаних підтримують посилення карантину на Великдень. Інженери й дизайнери з Харкова допомагають медикам у боротьбі з коронавірусом. Вони створили сайт, де вчать усіх охочих виготовляти окуляри, шоломи для дихання та застібки для медичних масок.

      Також у випуску:

      На Миколаївщині вже 14 хворих на коронавірус.

      Ринкам знову заборонили працювати в карантин.

      Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі.

      Міжнародний валютний фонд спише частину боргів для найбідніших країн світу.

      Теги: Випуск новин
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