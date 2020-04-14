Випуск новин за 14:00: Ставлення українців до посилення карантину. Розробки інженерів з Харкова
У випуску новин за 14 квітня станом на 14:00 – за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 80% опитаних підтримують посилення карантину на Великдень. Інженери й дизайнери з Харкова допомагають медикам у боротьбі з коронавірусом. Вони створили сайт, де вчать усіх охочих виготовляти окуляри, шоломи для дихання та застібки для медичних масок.
Також у випуску:
На Миколаївщині вже 14 хворих на коронавірус.
Ринкам знову заборонили працювати в карантин.
Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі.
Міжнародний валютний фонд спише частину боргів для найбідніших країн світу.
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