Выпуск новостей за 14:00: Отношение людей к усилению карантина. Разработки инженеров из Харькова
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 14:00 – по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 80% опрошенных поддерживают усиление карантина на Пасху. Инженеры и дизайнеры из Харькова помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Они создали сайт, где учат всех желающих изготавливать очки, шлемы для дыхания и застежки для медицинских масок.
Также в выпуске:
На Николаевщине уже 14 больных коронавирусом.
Рынкам снова запретили работать в карантин.
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрелы на Донбассе.
Международный валютный фонд спишет часть долгов для беднейших стран мира.
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