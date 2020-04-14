Выпуск новостей за 14:00: Отношение людей к усилению карантина. Разработки инженеров из Харькова

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 14:00 – по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 80% опрошенных поддерживают усиление карантина на Пасху. Инженеры и дизайнеры из Харькова помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Они создали сайт, где учат всех желающих изготавливать очки, шлемы для дыхания и застежки для медицинских масок.

Также в выпуске: На Николаевщине уже 14 больных коронавирусом. Рынкам снова запретили работать в карантин. Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрелы на Донбассе. Международный валютный фонд спишет часть долгов для беднейших стран мира.