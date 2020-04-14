15:37
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Отношение людей к усилению карантина. Разработки инженеров из Харькова

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 14:00 – по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 80% опрошенных поддерживают усиление карантина на Пасху. Инженеры и дизайнеры из Харькова помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Они создали сайт, где учат всех желающих изготавливать очки, шлемы для дыхания и застежки для медицинских масок.

      Также в выпуске:

      На Николаевщине уже 14 больных коронавирусом.

      Рынкам снова запретили работать в карантин.

      Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрелы на Донбассе.

      Международный валютный фонд спишет часть долгов для беднейших стран мира.

      Теги: Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:30 Коломойский серьезно просчитался с законом о банках
      Сергій Лещенко
      сегодня , 15:00 Снижение зарплат госаппарата: правильно ли мы экономим?
      Тимофій Милованов