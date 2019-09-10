Випуск новин за 14:00: Сущенко дасть пересконференцію. ПАРЄ вимагає доступ до Цемаха

У випуску новин за 10 вересня станом на 14:00 – звільнений політв'язень Роман Сущенко та його адвокат Марк Фейгін дасть пресконференцію 11 вересня у будівлі "Укрінформу", де й працює колишній бранець. Росія зобов'язана надати слідству доступ. Так вирішили в Парламентській Асамблеї ради Європи, бо Росія є її членом, отже зобов’язана боротися з безкарністю.

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Звільнені полтв'язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію для журналістів. Вони зазначили, що повернуться на окуповані території "лише на танках".

Вчора під час своєї першої прогулянки після обміну по Хрещатику, Олега Сенцова атакували десятки охочих сфотографуватися.

На фронті не стихають постріли. Російські найманці минулої доби поранили одного нашого захисника. Вороги затято ігнорують режим припинення вогню.