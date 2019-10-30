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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Випуск новин за 14:00: Сутички депутатів. Заява свідка розмови Трампа і Зеленського

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 14:00 – після провального голосування за законопроєкт про ТСК щодо трагедії в Одесі у сесійній залі розпочалася сутичка між депутатами від "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу". Член Ради нацбезпеки США і свідок розмови Зеленського і Трампа Александр Віндман під час допиту заявив, що Білий Дім оприлюднив неповний текст телефонної розмови.

      Також у випуску:

      30 мільйонів доларів українських екс-посадовців, які конфіскували в Латвїї два тижні тому, пов'язують із ексрегіоналом Юрієм Іванющенком.

      Розведення сил у Золотому триває, проте семиденної тиші там не було.

      Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса.

      blog_ava
      Любов до алкоголю пов'язана з розміром мозку
      сьогодні
      10179
      Теги: Випуск новин Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США
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