Випуск новин за 14:00: Сутички депутатів. Заява свідка розмови Трампа і Зеленського
У випуску новин за 30 жовтня станом на 14:00 – після провального голосування за законопроєкт про ТСК щодо трагедії в Одесі у сесійній залі розпочалася сутичка між депутатами від "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу". Член Ради нацбезпеки США і свідок розмови Зеленського і Трампа Александр Віндман під час допиту заявив, що Білий Дім оприлюднив неповний текст телефонної розмови.
Також у випуску:
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