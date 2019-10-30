Випуск новин за 14:00: Сутички депутатів. Заява свідка розмови Трампа і Зеленського

У випуску новин за 30 жовтня станом на 14:00 – після провального голосування за законопроєкт про ТСК щодо трагедії в Одесі у сесійній залі розпочалася сутичка між депутатами від "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу". Член Ради нацбезпеки США і свідок розмови Зеленського і Трампа Александр Віндман під час допиту заявив, що Білий Дім оприлюднив неповний текст телефонної розмови.

Також у випуску: 30 мільйонів доларів українських екс-посадовців, які конфіскували в Латвїї два тижні тому, пов'язують із ексрегіоналом Юрієм Іванющенком. Розведення сил у Золотому триває, проте семиденної тиші там не було. Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса.