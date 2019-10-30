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      Выпуск новостей за 14:00: Стычки депутатов. Заявление свидетеля разговора Трампа и Зеленского

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 14:00 – после провала голосования за законопроект о ВСК из-за трагедии в Одессе в сессионном зале началась потасовка между депутатами от "Оппозиционной платформы" и "Слуги народа". Член Совета нацбезопасности США и свидетель разговора Зеленского и Трампа Виндман во время допроса заявил, что Белый Дом обнародовал неполный текст телефонного разговора.

      Также в выпуске:

      30 миллионов долларов украинских экс-чиновников, которые конфисковали в Латвии две недели назад, связывают с экс-регионалом Юрием Иванющенко.

      Разведение сил в Золотом продолжается, однако семидневной тишины там не было.

      Лесные пожары угрожают престижному району Лос-Анджелеса.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Выпуск новостей
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