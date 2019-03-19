Випуск новин за 14:00: Ухвалені кандидати до Антикорсуду. Кінопремія "Золота Дзиґа"

У випуску новин за 19 березня станом на 14:00 – Вища рада правосуддя сьогодні ухвалила 35 прізвищ до Антикорупційного суду, які тепер рекомендує президенту. Українська кіноакадемія оголосила номінантів третьої кінопремії "Золота Дзиґа". Найбільше номінацій від кіноакадеміків зібрали фільми "Брама", "Коли падають дерева", "Дике поле" та "Донбас".

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