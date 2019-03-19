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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Випуск новин за 14:00: Ухвалені кандидати до Антикорсуду. Кінопремія "Золота Дзиґа"

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 14:00 – Вища рада правосуддя сьогодні ухвалила 35 прізвищ до Антикорупційного суду, які тепер рекомендує президенту. Українська кіноакадемія оголосила номінантів третьої кінопремії "Золота Дзиґа". Найбільше номінацій від кіноакадеміків зібрали фільми "Брама", "Коли падають дерева", "Дике поле" та "Донбас".

      Також у випуску:

      Минулої доби на фронті загинув один український військовий, російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.

      Нападник, який вчинив стрілянину в Нідерландах, причетний одразу до трьох справ і донедавна був під арештом.

      На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді працюватиме найбільш віддалена виборча дільниця з усіх у світі.

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      Теги: Антикорупційний суд Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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