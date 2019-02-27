Випуск новин за 14:00: Врятовані туристи в Карпатах. Зміна правил Нацвідбору Євробачення

У випуску новин за 27 лютого станом на 14:00 – у Карпатах цілу ніч рятувальники шукали двох заблукалих туристів і лише зранку їх вдалося знайти. Чоловік та жінка заблукали в районі гори Говерла. Уряд зобов'язав НСТУ змінити правила відбору конкурсантів. Відтак виконавці, які виступали у Росії, не можуть представляти Україну на пісенному конкурсі.

Також у випуску: Конституційний суд України скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Правоохоронці поки що не зверталися до журналістів програми "Наші гроші", які викрили схему незаконного збагачення в "Укроборонпромі". Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі чотири наших захисники зазнали поранень.