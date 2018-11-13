Випуск новин за 14:00: Втеча Продана від САП. Стихійне лихо в Каліфорнії

У випуску новин за 13 листопада станом на 14:00 – Мирослав Продан, фігурант розслідування САП, щодо незаконного збагачення таємно виїхав до Молдови, стверджують ЗМІ. Він покинув територію України минулого тижня. Штат Каліфорнія оголосили зоною стихійного лиха через пожежу. Майже 300 людей вважають зниклими безвісти.

Також у випуску: НАБУ розслідує справи проти Яценюка і Петренка. Бойовики Хамасу випустили в бік Ізраїлю 400 ракет. "Бориспіль" потрапив у десятку найгірших аеропортів світу.