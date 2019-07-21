Випуск новин за 14:00: Як голосував Зеленський. Вибори на передовій
У випуску новин за 21 липня станом на 14:00 – свій голос вже встиг віддати і президент Володимир Зеленський. Він відвідав виборчу дільницю в Оболонському районі столиці разом з дружиною. За добу на передовій зафіксували 26 обстрілів. Але навіть в таких умовах бійці рушають на цивільні виборчі дільниці, аби зробити свій вибір.
Також у випуску:
Незалежні екзит-поли тим часом опитують українців під виборчими дільницями.
Порушення на виборах: на Київщині члени ОВК подали фейкових членів від "Самопомочі", а на Донеччині не відкрилося 12 дільниць.
Загалом на голосування за кордоном зареєструвалося майже 300 тисяч українців.
22 липня
Джерело: 24 канал
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