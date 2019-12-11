Випуск новин за 14:00: Запобіжний захід директору одеського коледжу. Бійка в Раді
У випуску новин за 11 грудня станом на 14:00 – сьогодні суд постановив, що директорка коледжу в Одесі перебуватиме під домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого. На аграрному комітеті побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та нардепи попередніх скликань від "Свободи". Богданець знаходиться в лікарні зі струсом мозку.
Також у випуску:
Володимир Зеленський підписав бюджет на 2020 рік.
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Ексдепутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко заочно засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду.
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