Випуск новин за 14:00: Запобіжний захід директору одеського коледжу. Бійка в Раді

У випуску новин за 11 грудня станом на 14:00 – сьогодні суд постановив, що директорка коледжу в Одесі перебуватиме під домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого. На аграрному комітеті побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та нардепи попередніх скликань від "Свободи". Богданець знаходиться в лікарні зі струсом мозку.

Також у випуску: Володимир Зеленський підписав бюджет на 2020 рік. У Чернігові на гепатит "А" захворіли 44 людини, з них 30 – це діти. Ексдепутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко заочно засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду.