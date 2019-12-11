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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 14:00: Запобіжний захід директору одеського коледжу. Бійка в Раді

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 14:00 – сьогодні суд постановив, що директорка коледжу в Одесі перебуватиме під домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого. На аграрному комітеті побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та нардепи попередніх скликань від "Свободи". Богданець знаходиться в лікарні зі струсом мозку.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський підписав бюджет на 2020 рік.

      У Чернігові на гепатит "А" захворіли 44 людини, з них 30 – це діти.

      Ексдепутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко заочно засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду. 

      У пожежі в коледжі Одеси загинули 12 осіб: упізнали ще одну жертву
      сьогодні
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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Пожежа в Одесі на Троїцькій Розслідування
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