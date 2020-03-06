Випуск новин за 14:00: Заява Шмигаля про воду у Крим. Скандальна зустріч Волошина

У випуску новин за 6 березня станом на 14:00 – у новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку неоднозначну заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді. Коронавірус має всі шанси дістатися українського парламенту. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого у Франції зустрічався з депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у якого виявили вірус.

Також у випуску:

Одного з ватажків батальйону "Сомалі" "Гіві" ліквідувала 20-річна дівчина і за сумісництвом агентка СБУ. Вона заклала вибухівку в кабінеті Міши Толстих 3 роки тому.

Слідом за Чернівцями масові зібрання через коронавірус скасували в Сумській та Житомирській областях.

Після звільнення Руслана Рябошапки, заяву про відставку написав і його перший заступник Віталій Касько. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".