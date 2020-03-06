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      ВОДА В КРИМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Випуск новин за 14:00: Заява Шмигаля про воду у Крим. Скандальна зустріч Волошина

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 березня станом на 14:00 – у новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку неоднозначну заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді. Коронавірус має всі шанси дістатися українського парламенту. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого у Франції зустрічався з депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у якого виявили вірус.

      Також у випуску:

      Одного з ватажків батальйону "Сомалі" "Гіві" ліквідувала 20-річна дівчина і за сумісництвом агентка СБУ. Вона заклала вибухівку в кабінеті Міши Толстих 3 роки тому.

      Слідом за Чернівцями масові зібрання через коронавірус скасували в Сумській та Житомирській областях.

      Після звільнення Руслана Рябошапки, заяву про відставку написав і його перший заступник Віталій Касько. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

      Останні новини про коронавірус в Україні: знову підозра в Чернівцях
      сьогодні
      Теги: Денис Шмигаль Олег Волошин Випуск новин
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