Випуск новин за 14:00: Землетрус у Венесуелі. Скасування субсидій на газ без лічильників

У випуску новин за 22 серпня станом на 14:00 – cвіт й надалі накривають природні катаклізми, вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років, про ймовірних жертв поки нічого не відомо. Кабмін скасував субсидії на газ для споживачів без лічильників, ця постанова почне діяти з 1 жовтня.

Також у випуску: Сьогодні вступив у силу перший етап нових антиросійських санкцій від США. Звільнити Олега Сенцова вкотре закликали у Держдепі США. У Києві сьогодні ймовірно будуть затори через генеральну репетицію військового параду.