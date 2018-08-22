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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Землетрус у Венесуелі. Скасування субсидій на газ без лічильників

Випуск новин 56 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 серпня станом на 14:00 – cвіт й надалі накривають природні катаклізми, вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років, про ймовірних жертв поки нічого не відомо. Кабмін скасував субсидії на газ для споживачів без лічильників, ця постанова почне діяти з 1 жовтня.

Також у випуску:

Сьогодні вступив у силу перший етап нових антиросійських санкцій від США.

Звільнити Олега Сенцова вкотре закликали у Держдепі США.

У Києві сьогодні ймовірно будуть затори через генеральну репетицію військового параду.

Теги: Новини України Субсидії Стихійні лиха Випуск новин Венесуела Землетрус
Джерело: 24 канал
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