Випуск новин за 14:00: Землетрус у Венесуелі. Скасування субсидій на газ без лічильників
У випуску новин за 22 серпня станом на 14:00 – cвіт й надалі накривають природні катаклізми, вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років, про ймовірних жертв поки нічого не відомо. Кабмін скасував субсидії на газ для споживачів без лічильників, ця постанова почне діяти з 1 жовтня.
Також у випуску:
Сьогодні вступив у силу перший етап нових антиросійських санкцій від США.
Звільнити Олега Сенцова вкотре закликали у Держдепі США.
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Джерело: 24 канал
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