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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Жахлива ДТП на Вінниччині. Встановлення рекорду на воді

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – на Вінниччині лоб у лоб зіткнулися два легковики, внаслідок ДТП п'ятеро травмованих. Водій автомобіля КІА виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автівку "Peugeot". Українець вирішив встановити рекорд. Пройти по воді від Києва до Одесі на сапборді – плоскій плавучій конструкції витягнутої форми.

Також у випуску:

На Закарпатті п'яний водій потрапив в ДТП і втік.

В Києві через футбольний матч три станції метро змінять графік роботи.

Тіло військового Дмитра Українського на псевдонім Шубін доставили до Лисичанська.

Теги: Жертви Випуск новин Вінниця Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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