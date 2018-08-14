Випуск новин за 14:00: Жахлива ДТП на Вінниччині. Встановлення рекорду на воді

У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – на Вінниччині лоб у лоб зіткнулися два легковики, внаслідок ДТП п'ятеро травмованих. Водій автомобіля КІА виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автівку "Peugeot". Українець вирішив встановити рекорд. Пройти по воді від Києва до Одесі на сапборді – плоскій плавучій конструкції витягнутої форми.

Також у випуску: На Закарпатті п'яний водій потрапив в ДТП і втік. В Києві через футбольний матч три станції метро змінять графік роботи. Тіло військового Дмитра Українського на псевдонім Шубін доставили до Лисичанська.