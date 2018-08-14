Випуск новин за 14:00: Жахлива ДТП на Вінниччині. Встановлення рекорду на воді
У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – на Вінниччині лоб у лоб зіткнулися два легковики, внаслідок ДТП п'ятеро травмованих. Водій автомобіля КІА виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автівку "Peugeot". Українець вирішив встановити рекорд. Пройти по воді від Києва до Одесі на сапборді – плоскій плавучій конструкції витягнутої форми.
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Джерело: 24 канал
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