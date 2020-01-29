Випуск новин за 14:00: Зникнення українського моряка. Можливе зняття санкцій з Азарова

У випуску новин за 14:00 – український моряк Євген Масленников зник із іноземного судна "Грін Італія", яке прямувало до Сполучених Штатів. Про це заявили його родичі, що звернулися до однієї із благодійних організацій. ЄС може зняти санкції з колишнього прем'єра Миколи Азарова, ексміністра енергетики Миколи Ставицького, а також старшого сина Віктора Януковича – Олександра.

Також у випуску: Шахраї в Україні продають на сайтах вакцину від коронавірусу, розроблену нібито ізраїльськими фахівцями. В Україні масово закривають школи на карантин. На вимушені канікули вже відправили учнів у 8 областях. Ексміністр донецьких бойовиків здався українським силовикам. Він уже надав свідчення про конкретні факти причетності РФ до окупації Донбасу. В Україні відзначають 102 річницю із дня легендарного бою під Крутами. В центрі Одеси курсанти вишикувалися у слово "Крути" і запалили ліхтарики.