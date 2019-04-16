Випуск новин за 14:00: Знищення техніки бойовиків. Новий закон про інтернет в Росії

У випуску новин за 16 квітня станом на 14:00 – бійці полку "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, знищили військову техніку противника. Держдума Росії ухвалила законопроект про так званий "суверенний інтернет". Роскомнадзор спостерігатиме за роботою россегменту мережі, аби не допустити так званих зовнішніх втручань: фільтруватимуть трафік і блокуватимуть заборонені в РФ ресурси.

Також у випуску: Майже 3 тисячі міжнародних експертів будуть спостерігати, як голосують українці. До кампанії з реставрації Нотр-Даму анонсованої Макроном, вже долучилася родина французьких бізнесменів Піно. Мільярдери виділили 100 млн євро. Надія Савченко та Володимир Рубан вийшли на свободу. Суд звільнив з-під варти підозрюваних у підготовці масштабного теракту в центрі Києва, бо в обох опівночі завершився термін тримання під вартою.

Джерело: 24 канал