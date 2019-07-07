Випуск новин за 15:00: Історія полоненого моряка Оприска. Подорож Україною

У випуску новин за 7 липня станом на 15:00 – полонений моряк Андрій Оприско зміг відправити додому всього два листи за увесь час полону. Його дочка рідко отримує звістки від батька. Як живе родина моряка – дивіться у сюжеті 24 каналу. Сезон відпусток у розпалі. Уважніше подивітьсь на карту України, адже в Україні є багато місць, де гармонійно, смачно та економно.

Також у випуску: 4 кандидати у народні депутати від партії "Слуги народу" мають подвійне громадянство. До 5 річниці звільнення українських міст від російських окупантів 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь". Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків.

Джерело: 24 канал