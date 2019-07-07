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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 15:00: Історія полоненого моряка Оприска. Подорож Україною

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 липня станом на 15:00 – полонений моряк Андрій Оприско зміг відправити додому всього два листи за увесь час полону. Його дочка рідко отримує звістки від батька. Як живе родина моряка – дивіться у сюжеті 24 каналу. Сезон відпусток у розпалі. Уважніше подивітьсь на карту України, адже в Україні є багато місць, де гармонійно, смачно та економно.

      Також у випуску:

      4 кандидати у народні депутати від партії "Слуги народу" мають подвійне громадянство.

      До 5 річниці звільнення українських міст від російських окупантів 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь".

      Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Конфлікт в Азовському морі Відпочинок Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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