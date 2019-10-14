Випуск новин за 15:00: Марш за свободу Марківа. Отруєння членів ЦВК в Косово

У випуску новин за 14 жовтня станом на 15:00 – в Києві активісти зібрались, аби вимагати звільнення Віталія Марківа. В Італії його засудили за начебто причетність до вбивства італійського фотокореспондента на Донбасі. У Косово зупинили підрахунок голосів після нещодавніх парламентських виборів. Причиною стали масові алергічні реакції членів ЦВК, які працювали зі скриньками з дільниць у Сербії.

Також у випуску:

Верховний суд Іспанії виніс вирок організаторам каталонського плебісциту 2017 року. Всі 12 засуджених не визнали своєї провини.

Росія ще рік буде під європейськими санкціями – Рада Євросоюзу продовжила обмеження через отруєння у Солсбері.

Нобелівську премію з економіки отримала група дослідників, яка запропонувала новий підхід до проблеми глобальної бідності у світі.

Через заплановані акції у Києві частково перекрили рух центральними вулицями. Дороги закрили з 14:00 і до фінішу двох маршів.