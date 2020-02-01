Випуск новин за 15:00: Надзвичайний стан у США. Діагностика коронавірусу в Україні

У випуску новин за 1 лютого станом на 15:00 – надзвичайний стан через коронавірус вже оголосили у Сполучених Штатах Америки. Таке рішення Вашингтон ухвалив слідом за Всесвітньої організацією охорони здоров'я. В Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що результати отримають вже наступного тижня.

Також у випуску:

У Національній службі здоров'я Китаю повідомили, що ще 46 людей померли за останню добу через ускладнення від коронавірусу.

У МВФ повідомили, що Україна добре виконує домашнє завдання фонду задля затвердження нової програми фінансування.

Президент України Володимир Зеленський чекає пояснень від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, чому тарифи на тепло не знизились у платіжках за грудень.

