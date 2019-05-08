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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 15:00: Наслідки негоди на Буковині. Відзначення Дня пам'яті в Україні

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 травня станом на 15:00 – на Буковині через підйом води в річці Черемош мало не завалилася дамба. Якби це сталося, під водою опинилися два села Вижницького району – Мілієво та Банилів. День пам'яті і примирення відзначають по всій Україні. Близько півтори тисячі людей зібрались біля харківського Меморіалу слави.

      Також у випуску:

      Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги.

      Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення надбавок для військових. 

      Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув український військовий.

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      Теги: 9 травня Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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