Випуск новин за 15:00: Наслідки негоди на Буковині. Відзначення Дня пам'яті в Україні
У випуску новин за 8 травня станом на 15:00 – на Буковині через підйом води в річці Черемош мало не завалилася дамба. Якби це сталося, під водою опинилися два села Вижницького району – Мілієво та Банилів. День пам'яті і примирення відзначають по всій Україні. Близько півтори тисячі людей зібрались біля харківського Меморіалу слави.
Також у випуску:
Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги.
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення надбавок для військових.
Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув український військовий.
Джерело: 24 канал
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