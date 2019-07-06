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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 15:00: Нове призначення від Зеленського. Загострення на Донбасі

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 липня станом на 15:00 – під час візиту до Львова Володимир Зеленський анонсував ще одне призначення – Головою Прикарпаття стане львів'янин Денис Шмигаль. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування.

      Також у випуску:

      На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 13-річної школярки.

      Новим очільником Львівської облдержадміністрації став юрист Маркіян Мальський.

      Трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію відпустити українських моряків.

      blog_ava
      Зеленський призначив Мальського головою Львівської ОДА: що про нього відомо
      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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