Випуск новин за 15:00: Нове призначення від Зеленського. Загострення на Донбасі

У випуску новин за 6 липня станом на 15:00 – під час візиту до Львова Володимир Зеленський анонсував ще одне призначення – Головою Прикарпаття стане львів'янин Денис Шмигаль. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування.

Також у випуску: На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 13-річної школярки. Новим очільником Львівської облдержадміністрації став юрист Маркіян Мальський. Трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію відпустити українських моряків.

Джерело: 24 канал