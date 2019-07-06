Випуск новин за 15:00: Нове призначення від Зеленського. Загострення на Донбасі
У випуску новин за 6 липня станом на 15:00 – під час візиту до Львова Володимир Зеленський анонсував ще одне призначення – Головою Прикарпаття стане львів'янин Денис Шмигаль. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування.
Також у випуску:
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 13-річної школярки.
Новим очільником Львівської облдержадміністрації став юрист Маркіян Мальський.
Трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію відпустити українських моряків.
Джерело: 24 канал
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