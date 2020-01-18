Випуск новин за 15:00: Новий виклик Порошенка до ДБР. Заява президента МАУ
У випуску новин за 18 січня станом на 15:00 – Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на чергову зустріч зі слідчим відомства. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. Президент МАУ закликав українців зустріти "ангелів рейсу Тегеран-Київ" акцією солідарності. Літак із тілами 11 загиблих приземлиться у Борисполі 19 січня.
Також у випуску:
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