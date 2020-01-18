Випуск новин за 15:00: Новий виклик Порошенка до ДБР. Заява президента МАУ

У випуску новин за 18 січня станом на 15:00 – Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на чергову зустріч зі слідчим відомства. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. Президент МАУ закликав українців зустріти "ангелів рейсу Тегеран-Київ" акцією солідарності. Літак із тілами 11 загиблих приземлиться у Борисполі 19 січня.

Також у випуску: Скандальний депутат Роман Іванісов, який був засуджений за зґвалтування неповнолітньої все ж таки відмовився складати мандат. Україна серед лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу. Книга рекордів Гіннеса втратила одного з рекордсменів – померла найменша у світі людина.