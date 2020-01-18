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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Випуск новин за 15:00: Новий виклик Порошенка до ДБР. Заява президента МАУ

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 15:00 – Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на чергову зустріч зі слідчим відомства. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. Президент МАУ закликав українців зустріти "ангелів рейсу Тегеран-Київ" акцією солідарності. Літак із тілами 11 загиблих приземлиться у Борисполі 19 січня.

      Також у випуску:

      Скандальний депутат Роман Іванісов, який був засуджений за зґвалтування неповнолітньої все ж таки відмовився складати мандат.

      Україна серед лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.

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      Теги: Випуск новин МАУ Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
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