Випуск новин за 15:00: Паспорти РФ для всіх українців. Погода на Великдень

У випуску новин за 27 квітня станом на 15:00 – президент Росії Володимир Путін думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою усім українцям. Синоптики обіцяють хмарну та вітряну погоду по всій території України на Великдень.

Також у випуску: З-під завалів шахти на окупованій Луганщині дістали 17 тіл гірників. Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. На окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння. У Шрі-Ланці поліція ліквідувала терористів причетних до серії вибухів у храмах.

Джерело: 24 канал