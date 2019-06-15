Випуск новин за 15:00: Паспорти РФ жителям Донбасу. Самопідпал підприємця в Бердичеві
У випуску новин за 15 червня станом на 15:00 – жителям окупованого Донбасу почали видавати російські паспорти, для цього організували автобуси із псевдореспублік до Ростовської області Росії. У Бердичеві чоловік просто під час засідання міськради підпалив себе, інцидент розслідують за статтею доведення до самогубства.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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