Випуск новин за 15:00: Перші казуси президентських виборів. Смерть під час голосування

У випуску новин за 21 квітня станом на 15:00 – другий тур президентських виборів в Україні проходить із численними порушеннями. На одній з дільниць чоловік кинув на підлогу рюкзак і заявив, що всередині вибухівка. На щастя, з'ясувалося, що це лише невдалий жарт. На Тернопільщині одразу після голосування помер 75-річний дідусь. Він встиг проголосувати, проте до урни листок так і не доніс.

Також у випуску: Українці військові голосують у США. Як українці голосують за кордоном та у регіонах. Українську президентську кампанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.

Джерело: 24 канал