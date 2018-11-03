Випуск новин за 15:00: Погром могил священиком у Харкові. Бум українських туристів у Єгипті
У випуску новин за 3 листопада станом на 15:00 – під Харковом панотець проїхався кладовищем немов трасою та вщент зніс 9 могил. Свідки переконують: кермувальник був напідпитку. В Єгипті бум українських туристів, наші співвітчизники заполонили Синайський півострів. На північному сході Африки навіть перелаштували курорти під потреби українців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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