Випуск новин за 15:00: Посібники проросійських бойовиків в Італії. Спроба продати дитину
У випуску новин за 4 серпня станом на 15:00 – в Італії викрили організацію, яка постачала найманців на Донбас. На Закарпатті жінка хотіла продати дитину разом з її мамою.
Також у випуску:
У селі Чаплинка на Херсонщині п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть.
Бойовики, попри перемир'я, гатять по нашим захисникам і в день і вночі. За минулу добу поранили двох українських військових.
На трасі Київ – Чоп зіткнулися три авто, чотирьох людей госпіталізували.
Вдруге за тиждень у курортному Коблевому гасили пожежу.
Джерело: 24 канал
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