Випуск новин за 15:00: Посібники проросійських бойовиків в Італії. Спроба продати дитину

У випуску новин за 4 серпня станом на 15:00 – в Італії викрили організацію, яка постачала найманців на Донбас. На Закарпатті жінка хотіла продати дитину разом з її мамою.

Також у випуску: У селі Чаплинка на Херсонщині п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть. Бойовики, попри перемир'я, гатять по нашим захисникам і в день і вночі. За минулу добу поранили двох українських військових. На трасі Київ – Чоп зіткнулися три авто, чотирьох людей госпіталізували. Вдруге за тиждень у курортному Коблевому гасили пожежу.