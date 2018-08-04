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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 15:00: Посібники проросійських бойовиків в Італії. Спроба продати дитину

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 15:00 – в Італії викрили організацію, яка постачала найманців на Донбас. На Закарпатті жінка хотіла продати дитину разом з її мамою.

Також у випуску:

У селі Чаплинка на Херсонщині п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть.

Бойовики, попри перемир'я, гатять по нашим захисникам і в день і вночі. За минулу добу поранили двох українських військових.

На трасі Київ – Чоп зіткнулися три авто, чотирьох людей госпіталізували. 

Вдруге за тиждень у курортному Коблевому гасили пожежу.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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