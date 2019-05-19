Випуск новин за 15:00: Повернення Портнова. Затримання судна з українцями в Єгипті
У випуску новин за 19 травня станом на 15:00 – у переддень інавгурації до Києва прилетів радник та колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов. Його в Україні розшукувала Генпрокуратура за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році. У Єгипті військові затримали нафтовий танкер з 17 українцями на борту.
Також у випуску:
На передовій знову почастішали обстріли, за минулу добу їх нарахували аж 19.
У Харкові в ніч проти неділі підірвалися троє чоловіків, двоє – загинули, один – потрапив до лікарні.
Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.
Джерело: 24 канал
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