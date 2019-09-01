Випуск новин за 15:00: Смерть на змаганнях у Бельгії. Туризм у Грузії
У випуску новин за 1 вересня станом на 15:00 – французький пілот "Формули-2" Антуан Юбер загинув під час змагань у Бельгії. Болід француза на шаленій швидкості врізався у відбийник траси. Серед напрямків туризму у Грузії, особливо популярних серед українців, залишаються старовинні міста у скелях.
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Джерело: 24 канал
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