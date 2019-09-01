Випуск новин за 15:00: Смерть на змаганнях у Бельгії. Туризм у Грузії

У випуску новин за 1 вересня станом на 15:00 – французький пілот "Формули-2" Антуан Юбер загинув під час змагань у Бельгії. Болід француза на шаленій швидкості врізався у відбийник траси. Серед напрямків туризму у Грузії, особливо популярних серед українців, залишаються старовинні міста у скелях.

Також у випуску: Аеропорт Гонконгу в облозі: шляхи під'їзду до нього блокують протестувальники. Пожежа в дитячому таборі у селі Сокіл, що на Івано-франківщині, забрала життя підлітка. Деякі школи вже сьогодні урочисто відсвяткували початок нового навчального року. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів екскурсію Кабміном та проїхався стінами будинку уряду на самокаті.

Джерело: 24 канал