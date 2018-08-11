Випуск новин за 15:00: Спека в Україні. Видалення сцени з фільму про Стуса

У випуску новин за 11 серпня станом на 15:00 – в останній місяць літа синоптики обіцяють спекотні вихідні, а рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки. Зі сценарію кінострічки про в'язня російських тюрем Василя Стуса видалили всі згадки про Віктора Медведчука.

Також у випуску: У Херсонському порту затримали судно, яке належить підсанкційній російській компанії. За минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях, троє наших військових отримали поранення. В Інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок проросійських найманців.