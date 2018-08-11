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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Спека в Україні. Видалення сцени з фільму про Стуса

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 серпня станом на 15:00 – в останній місяць літа синоптики обіцяють спекотні вихідні, а рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки. Зі сценарію кінострічки про в'язня російських тюрем Василя Стуса видалили всі згадки про Віктора Медведчука.

Також у випуску:

У Херсонському порту затримали судно, яке належить підсанкційній російській компанії.

За минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях, троє наших військових отримали поранення.

В Інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок проросійських найманців.

Теги: Кіно Випуск новин Погода Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
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