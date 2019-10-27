Випуск новин за 15:00: Стрілянина у Техасі на студентській вечірці. ДТП на Хмельниччині

У випуску новин за 27 жовтня станом на 15:00 – у Техасі в нічному клубі неподалік міста Грінвіль вбили щонайменше двох і поранили десятьох людей. Представники поліції заявляють, що жертв може бути більше. На момент інциденту в будівлі перебувало 750 осіб. В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Смертельна ДТП сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці.

Також у випуску: На Херсонщині зіграли весілля колишнього полоненого моряка Віктора Беспальченка. На Тернопільщині зафіксували випадок дифтерії. В Барселоні 80 тисяч громадян вийшли на марш за єдність Іспанії.