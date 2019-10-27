Випуск новин за 15:00: Стрілянина у Техасі на студентській вечірці. ДТП на Хмельниччині
У випуску новин за 27 жовтня станом на 15:00 – у Техасі в нічному клубі неподалік міста Грінвіль вбили щонайменше двох і поранили десятьох людей. Представники поліції заявляють, що жертв може бути більше. На момент інциденту в будівлі перебувало 750 осіб. В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Смертельна ДТП сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці.
Також у випуску:
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