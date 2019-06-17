Випуск новин за 15:00: Суд над кримчанами у РФ. Негода в Європі

У випуску новин за 17 червня станом на 15:00 – сьогодні в Ростові-на-Дону мають відбутися судові засідання над фігурантами сімферопольської справи" Хізб ут-Тахрір". Сторона обвинувачення вимагає кримським татарам від 11 до 17 років за ґратами. Європою пронісся потужний шторм. Вітер, пориви якого сягали 100 кілометрів за годину, викорчовував все на своєму шляху.

Також у випуску: Біля берегів Туреччини затонув катер з нелегальними мігрантами на борту. Негода наробила лиха на Заході та Сході України: країною пронісся потужний буревій. Українську транслітерацію Києва латиницею внесли до міжнародної бази. Чому українцям дешевше літати за кордон, аніж в межах країни.

Джерело: 24 канал