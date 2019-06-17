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      Випуск новин за 15:00: Суд над кримчанами у РФ. Негода в Європі

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 червня станом на 15:00 – сьогодні в Ростові-на-Дону мають відбутися судові засідання над фігурантами сімферопольської справи" Хізб ут-Тахрір". Сторона обвинувачення вимагає кримським татарам від 11 до 17 років за ґратами. Європою пронісся потужний шторм. Вітер, пориви якого сягали 100 кілометрів за годину, викорчовував все на своєму шляху.

      Також у випуску:

      Біля берегів Туреччини затонув катер з нелегальними мігрантами на борту.

      Негода наробила лиха на Заході та Сході України: країною пронісся потужний буревій.

      Українську транслітерацію Києва латиницею внесли до міжнародної бази.

      Чому українцям дешевше літати за кордон, аніж в межах країни.

       

       

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      Теги: Новини Росії Випуск новин Європа Кримські татари Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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