Випуск новин за 15:00: Суд над кримчанами у РФ. Негода в Європі
У випуску новин за 17 червня станом на 15:00 – сьогодні в Ростові-на-Дону мають відбутися судові засідання над фігурантами сімферопольської справи" Хізб ут-Тахрір". Сторона обвинувачення вимагає кримським татарам від 11 до 17 років за ґратами. Європою пронісся потужний шторм. Вітер, пориви якого сягали 100 кілометрів за годину, викорчовував все на своєму шляху.
Також у випуску:
Біля берегів Туреччини затонув катер з нелегальними мігрантами на борту.
Негода наробила лиха на Заході та Сході України: країною пронісся потужний буревій.
Українську транслітерацію Києва латиницею внесли до міжнародної бази.
Чому українцям дешевше літати за кордон, аніж в межах країни.
Джерело: 24 канал
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