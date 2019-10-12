Випуск новин за 15:00: Тайфун Хагібіс в Японії. Затримання злочинного угрупування в Одесі

У випуску новин за 12 жовтня станом на 15:00 – в Японії внаслідок потужного тайфуну Хагібіс без світла залишились 45 тисяч будинків у декількох районах країни. На Одещині викрили злочинне угрупування, яке тримало три десятки людей у трудовому рабстві.

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