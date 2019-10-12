15:39
12 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Куди зникає Путін. Росія скандалить зі США
      Вєсті Кремля
      22:14, 11 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, 11 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Випуск новин за 15:00: Тайфун Хагібіс в Японії. Затримання злочинного угрупування в Одесі

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 жовтня станом на 15:00 – в Японії внаслідок потужного тайфуну Хагібіс без світла залишились 45 тисяч будинків у декількох районах країни. На Одещині викрили злочинне угрупування, яке тримало три десятки людей у трудовому рабстві.

      Також у випуску:

      Юлія Мендель вчергове потрапила скандал. Під час рекордного пресмарафону Зеленського вона двічі намагалась завадити журналістам, у перерві між спілкуванням за столом, поставити питання президентові.

      Популярний співак Дзідзьо виконав гімну України перед матчем "Україна" – "Литва".

      У Москві розлючений пасажир розніс стійку реєстрації в аеропорту, а все через те, що чоловік запізнився на посадку.

      blog_ava
      Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
      сьогодні
      5842
      Теги: Кримінальні новини Випуск новин Тайфун Хагібіс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      сьогодні , 12:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 192
      Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      11 жовтня , 23:34 Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      Михайло Гема 2774
      Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      сьогодні , 12:00 Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      Сергій Лещенко 615
      Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 09:30 Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      Михайло Гема 1004
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сьогодні , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 6614
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук