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Випуск новин за 15:00: Три найбільші загрози для ЄС. Ліквідація дитячих будинків

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 липня станом на 15:00 – у доповіді Міжнародної ради з європейських відносин оголосили три найбільші загрози для Європейського Союзу: радикальний іслам, Росія, Північна Корея. Рейтинг складено на основі опитувань експертів з 28 країн ЄС. В Україні розпочали процес ліквідації інтернатів. Протягом 9 років замінити їх повинні прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу.

Також у випуску:

У Києві відбулась акція на підтримку українських політв'язнів.

Політв'язня Євгена Панова етапуватимуть до Росії.

У Індії за рішенням суду можуть знищити Тадж-Махал.

Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Євросоюз
Джерело: 24 канал
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