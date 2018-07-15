Випуск новин за 15:00: Три найбільші загрози для ЄС. Ліквідація дитячих будинків
У випуску новин за 15 липня станом на 15:00 – у доповіді Міжнародної ради з європейських відносин оголосили три найбільші загрози для Європейського Союзу: радикальний іслам, Росія, Північна Корея. Рейтинг складено на основі опитувань експертів з 28 країн ЄС. В Україні розпочали процес ліквідації інтернатів. Протягом 9 років замінити їх повинні прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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