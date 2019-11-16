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      Випуск новин за 15:00: Українці у Книзі рекордів Гіннеса. Сутички у Грузії

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 15:00 – 52 українців потрапили до Книги рекордів Гіннеса за всю історію її існування. За останній рік туди потрапили двоє рекордсменів. У Грузії тривають сутички між протестувальниками та поліцією. Постраждали двоє людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

      Також у випуску:

      Через вибухи на військових складах поблизу Балаклії 15 листопада загинули двоє українських військовослужбовців. Ще п'ятеро постраждали – один у важкому стані, один у стані середньої тяжкості, троє травмувалися легко.

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      Теги: Випуск новин Новини Грузії Протести
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