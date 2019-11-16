Випуск новин за 15:00: Українці у Книзі рекордів Гіннеса. Сутички у Грузії

У випуску новин за 16 листопада станом на 15:00 – 52 українців потрапили до Книги рекордів Гіннеса за всю історію її існування. За останній рік туди потрапили двоє рекордсменів. У Грузії тривають сутички між протестувальниками та поліцією. Постраждали двоє людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Також у випуску: Через вибухи на військових складах поблизу Балаклії 15 листопада загинули двоє українських військовослужбовців. Ще п'ятеро постраждали – один у важкому стані, один у стані середньої тяжкості, троє травмувалися легко. Ворог знову використовує заборонене озброєння. Проросійські бойовики влаштовують провокації поблизу ділянки розведення біля Богданівки і Петрівського. Кабінет Міністрів України затвердив своїм представником у Верховній Раді заступницю голови фракції "Слуга народу" Олену Шуляк.