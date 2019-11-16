Випуск новин за 15:00: Українці у Книзі рекордів Гіннеса. Сутички у Грузії
У випуску новин за 16 листопада станом на 15:00 – 52 українців потрапили до Книги рекордів Гіннеса за всю історію її існування. За останній рік туди потрапили двоє рекордсменів. У Грузії тривають сутички між протестувальниками та поліцією. Постраждали двоє людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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