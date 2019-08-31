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      Випуск новин за 15:00: Ураган Доріан насувається на США. Ситуація на фронті

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 серпня станом на 15:00 – південні регіони США та акваторія Карибського моря готується до потужного урагану Доріан. Його потужність сягнула четвертої з п'яти категорій небезпеки. У штабі Операції Об'єднаних сил минулої доби нарахували найбільшу кількість обстрілів з початку режиму припинення вогню.

      Також у випуску:

      У Варшаві завершилась зустріч Президента Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою.

      На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби.

      В Києві вшановували пам'ять нацгвардійців, які загинули під час заворушень під стінами Верховної Ради у 2015 році.

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      Теги: Стихійні лиха Випуск новин Ураган у США
      Джерело: 24 канал
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