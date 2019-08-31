Випуск новин за 15:00: Ураган Доріан насувається на США. Ситуація на фронті
У випуску новин за 31 серпня станом на 15:00 – південні регіони США та акваторія Карибського моря готується до потужного урагану Доріан. Його потужність сягнула четвертої з п'яти категорій небезпеки. У штабі Операції Об'єднаних сил минулої доби нарахували найбільшу кількість обстрілів з початку режиму припинення вогню.
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Джерело: 24 канал
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