Випуск новин за 15:00: Ураган Доріан насувається на США. Ситуація на фронті

У випуску новин за 31 серпня станом на 15:00 – південні регіони США та акваторія Карибського моря готується до потужного урагану Доріан. Його потужність сягнула четвертої з п'яти категорій небезпеки. У штабі Операції Об'єднаних сил минулої доби нарахували найбільшу кількість обстрілів з початку режиму припинення вогню.

Також у випуску: У Варшаві завершилась зустріч Президента Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою. На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. В Києві вшановували пам'ять нацгвардійців, які загинули під час заворушень під стінами Верховної Ради у 2015 році.

Джерело: 24 канал