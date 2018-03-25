Випуск новин за 15:00: Великодній ярмарок у Варшаві. Здешевлення акцій Facebook
У випуску новин за 25 березня станом на 15:00 – у Варшаві українська громада організувала ярмарок до Великодня. Там можна скуштувати та придбати українські паски, пиріжки, зефір та писанки. За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 мільярдів доларів.
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Джерело: 24 Канал
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