Випуск новин за 15:00: Вибух на Донеччині. Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові

У випуску новин за 27 січня станом на 15:00 – троє людей постраждали внаслідок вибуху газового балону в одній з квартир у житловому будинку в місті Українськ, що на Донеччині. 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Лише на території України нацисти вбили близько півтора мільйони людей. Вшановують пам'ять загиблих і в Україні, зокрема у Львові.

Також у випуску: Масове отруєння на Хмельниччині: на лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей. Щонайменше 27 людей загинули від вибухів на території церкви у місті Джоло, що на півдні Філіппін. Група підлітків побила чоловіка у центрі Києва. 26 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.