Випуск новин за 15:00: Вибух на Донеччині. Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові
У випуску новин за 27 січня станом на 15:00 – троє людей постраждали внаслідок вибуху газового балону в одній з квартир у житловому будинку в місті Українськ, що на Донеччині. 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Лише на території України нацисти вбили близько півтора мільйони людей. Вшановують пам'ять загиблих і в Україні, зокрема у Львові.
Також у випуску:
Масове отруєння на Хмельниччині: на лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей.
Щонайменше 27 людей загинули від вибухів на території церкви у місті Джоло, що на півдні Філіппін.
Група підлітків побила чоловіка у центрі Києва.
26 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Джерело: 24 канал
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