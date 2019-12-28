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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 15:00: Відкриття руху Шулявським мостом. Рейд ялинковим ринком

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 15:00 – у костюмі Діда Мороза та на квадроциклі мер Києва Віталій Кличко відкрив рух Шулявським шляхопроводом. Учора ж його випробовували на міцність – мостом проїхались вісім 30 тонних МАЗів. В Одесі правоохоронці провели рейд на найбільшому ялинковому ринку в місті. Перевіряли документи на дерева і наявність чипів.

      Також у випуску:

      У Харкові оголосили вирок терористам, які підірвали мирну ходу в першу річницю Революції гідності у 2015 році.

      А в Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких теж готують для завтрашнього обміну з бойовиками.

      Бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях.

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      Теги: Випуск новин Шулявський міст
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