Выпуск новостей за 15:00: Открытие движения по Шулявскому мосту. Рейд по елочному рынку
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 15:00 – в костюме Деда Мороза и на квадроцикле мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу. Вчера же его испытывали на прочность – по мосту проехали восемь 30-тонных МАЗов. В Одессе правоохранители провели рейд на крупнейшем елочном рынке в городе. Проверяли документы на деревья и наличие чипов.
Также в выпуске:
В Харькове огласили приговор террористам, которые взорвали мирное шествие в первую годовщину Революции достоинства в 2015 году.
А в Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками.
Боевики девять раз открывали огонь по нашим позициям.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии