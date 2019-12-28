Выпуск новостей за 15:00: Открытие движения по Шулявскому мосту. Рейд по елочному рынку

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 15:00 – в костюме Деда Мороза и на квадроцикле мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу. Вчера же его испытывали на прочность – по мосту проехали восемь 30-тонных МАЗов. В Одессе правоохранители провели рейд на крупнейшем елочном рынке в городе. Проверяли документы на деревья и наличие чипов.

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В Харькове огласили приговор террористам, которые взорвали мирное шествие в первую годовщину Революции достоинства в 2015 году.

А в Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками.

Боевики девять раз открывали огонь по нашим позициям.