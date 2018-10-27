Випуск новин за 15:00: Вироки для "диванних сепаратистів". Премія Сахарова для Сенцова

У випуску новин за 27 жовтня станом на 15:00 – за п'ять років війни спецслужби упіймали 150 "диванних сепаратистів". Мати Сенцова прокоментувала присудження йому імені Сахарова.

Також у випуску: На Одещині активісти продовжують блокувати фуру з вівцями, яких везуть на знищення. У зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї. Під час перегонів у Кривому розі авто в'їхало в натовп.