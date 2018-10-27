Випуск новин за 15:00: Вироки для "диванних сепаратистів". Премія Сахарова для Сенцова
У випуску новин за 27 жовтня станом на 15:00 – за п'ять років війни спецслужби упіймали 150 "диванних сепаратистів". Мати Сенцова прокоментувала присудження йому імені Сахарова.
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Джерело: 24 канал
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