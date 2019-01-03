Випуск новин за 15:00: Висунення Садового кандидатом у президенти. Кір в Україні

У випуску новин за 3 січня станом на 15:00 – Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч". Протягом 2018 року на кір в Україні занедужало понад 50 тисяч українців, особливо у регіонах з найнижчим рівнем вакцинації.

Також у випуску: Ще одним кандидатом у президенти став Валентин Наливайченко. Протягом поточної доби проросійські бойовики вогонь не відкривали, минулої доби було зафіксовано п'ять обстрілів. СБУ депортувала з України білоруса Павла Карназицького за антиукраїнську пропаганду. У Криму жителя півострова Різу Асанова побили під час знімання репортажу про новозведену трасу Таврида, яку запустили окупанти