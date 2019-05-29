Випуск новин за 15:00: Жертви аварії на шахті у Львові. Обстріли на Луганщині
У випуску новин за 29 травня станом на 15:00 – двоє гірників загинули на шахті у Львівські області – 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1. Бойовики активізувалися на Луганщині. Позиції, де ще буквально тиждень тому було відносно спокійно, тепер обстрілюють з артилерії і танків. Один військовий отримав поранення.
Також у випуску:
Профільний комітет запропонував Раді вирішити питання про відставку Гройсмана шляхом голосування.
Міхеїл Саакашвілі 29 травня має повернутися до Києва рейсом із Варшави.
Джерело: 24 канал
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