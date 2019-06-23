Випуск новин за 15:00: Зустріч Зеленського з бізнесом. Реакція США на КиївПрайд

У випуску новин за 23 червня станом на 15:00 – понад пів тисячі менеджерів провідних бізнесових спільнот відвідали першу відкриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Посольство США висловило підтримку учасникам сьогоднішнього маршу рівності КиївПрайд.

Також у випуску: ОБСЄ виявила десятки зразків важкого озброєння проросійських бойовиків з порушенням лінії відведення. Поліцейського, який нещодавно на смерть збив родину з дитиною, відпустили під заставу у 192 тисячі гривень. На Полтавщині впав та загорівся легкомоторний літак.

Джерело: 24 канал