Випуск новин за 15:00: Зустріч Зеленського з бізнесом. Реакція США на КиївПрайд
У випуску новин за 23 червня станом на 15:00 – понад пів тисячі менеджерів провідних бізнесових спільнот відвідали першу відкриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Посольство США висловило підтримку учасникам сьогоднішнього маршу рівності КиївПрайд.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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