Випуск новин за 16:00: Арешт екс-президента Вірменії. Інтерв'ю з сім'єю біатлоніста Підручного

У випуску новин за 15 березня станом на 16:00 – арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну продовжили ще на два місяці, про це повідомив його адвокат Арам Орбелян. Кореспонденти 24 каналу завітали до родини чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного. Дмитро здобув золоту медаль, обігнавши найсильніших спортсменів світу.

Також у випуску: На Закарпатті чоловік на Джипі протаранив авто прикордонників. Вісім російських ФСБшників тепер офіційно в санкційному списку Євросоюзу. У двох мечетях у Новій Зеландії відбулась стрілянина: щонайменше 49 людей загинули.