Випуск новин за 16:00: Арешт екс-президента Вірменії. Інтерв'ю з сім'єю біатлоніста Підручного
У випуску новин за 15 березня станом на 16:00 – арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну продовжили ще на два місяці, про це повідомив його адвокат Арам Орбелян. Кореспонденти 24 каналу завітали до родини чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного. Дмитро здобув золоту медаль, обігнавши найсильніших спортсменів світу.
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Джерело: 24 канал
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