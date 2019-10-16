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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Депутатів штрафуватимуть за прогули. Тепла осінь в Україні

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 жовтня станом на 16:00 – Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону №1035-2 . Відповідно до нього, якщо депутат без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати. Осінь б'є рекорди – температура повітря в Києві 15 жовтня за кліматичною нормою відповідала середині серпня.

      Також у випуску:

      Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Борис Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ.

      Невтішні новини зі Сходу – двоє загиблих на передовій за минулу добу, четверо наших бійців – отримали поранення, а один – бойове травмування.

      Тисячі людей знову вийшли на вулиці каталонських міст із демонстраціями. Організували мирну ходу і попрямували до Барселони. 

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин
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