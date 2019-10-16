Випуск новин за 16:00: Депутатів штрафуватимуть за прогули. Тепла осінь в Україні

У випуску новин за 16 жовтня станом на 16:00 – Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону №1035-2 . Відповідно до нього, якщо депутат без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати. Осінь б'є рекорди – температура повітря в Києві 15 жовтня за кліматичною нормою відповідала середині серпня.

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Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Борис Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ.

Невтішні новини зі Сходу – двоє загиблих на передовій за минулу добу, четверо наших бійців – отримали поранення, а один – бойове травмування.

Тисячі людей знову вийшли на вулиці каталонських міст із демонстраціями. Організували мирну ходу і попрямували до Барселони.