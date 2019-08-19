Випуск новин за 16:00: ДТП на Черкащині. У Польщі витягують туристів з печери

У випуску новин за 19 серпня станом на 16:00 – на виїзді з селища Чорнобай, що на Черкащині, зіткнулися дві автівки. В результаті жахливої аварії загинули три людини. У Польщі 20 рятувальників шукають двох туристів, які опинилися заблокованими у найглибшій і найдовшій печері частини гір Татри.

Також у випуску: Візит прем'єра Ізраїлю Нетаніяху розпочався зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю вона кинула хліб на землю. Власнику готелю "Токіо стар" сьогодні мають обрати запобіжний захід. Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

Джерело: 24 канал