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      Випуск новин за 16:00: ДТП на Черкащині. У Польщі витягують туристів з печери

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 серпня станом на 16:00 – на виїзді з селища Чорнобай, що на Черкащині, зіткнулися дві автівки. В результаті жахливої аварії загинули три людини. У Польщі 20 рятувальників шукають двох туристів, які опинилися заблокованими у найглибшій і найдовшій печері частини гір Татри.

      Також у випуску:

      Візит прем'єра Ізраїлю Нетаніяху розпочався зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю вона кинула хліб на землю.

      Власнику готелю "Токіо стар" сьогодні мають обрати запобіжний захід.

      Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

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      Теги: Випуск новин Новини Польщі Аварії та ДТП Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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