Випуск новин за 16:00: ДТП на Черкащині. У Польщі витягують туристів з печери
У випуску новин за 19 серпня станом на 16:00 – на виїзді з селища Чорнобай, що на Черкащині, зіткнулися дві автівки. В результаті жахливої аварії загинули три людини. У Польщі 20 рятувальників шукають двох туристів, які опинилися заблокованими у найглибшій і найдовшій печері частини гір Татри.
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Джерело: 24 канал
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