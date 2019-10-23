Випуск новин за 16:00: Експертиза будинку у Дрогобичі. Андрій Шевченко у рейтингу накращих

У випуску новин за 23 жовтня станом на 16:00 – у Дрогобичі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради повідомив, що обвал стався через обвал середньої несучої стіни підвалу. Нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко розташувався на 19-му місці в топ-100 найкращих футболістів ХХI століття.

Також у випуску: Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливу корупцію народних депутатів від "Слуги народу". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців. Всі перепони для відновлення роботи "нормандської четвірки" усунуто. Про це під час зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив Володимир Зеленський.