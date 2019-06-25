Випуск новин за 16:00: Екстрадація Фірташа. Наслідки кремлівської пропаганди

У випуску новин за 25 червня станом на 16:00 – олігарха Дмитра Фірташа дозволили екстрадувати в США – таке рішення ухвалив Верховний суд Австрії. Тепер документ має підписати міністр юстиції Австрії. В окупованому Криму російські релігійні війська все активніше пропагують ідеї "русскава міра". Заперечують і факт, що кримські татари жили там до того, як Москва вирішила зробити Крим російським.

Також у випуску: Через обстріли бойовиків двоє українських військових поранені, ще двоє – травмовані. Українська делегація тимчасово зупиняє своє членство в ПАРЄ. Наприкінці жовтня Нацбанк введе в обіг банкноту номіналом 1000 гривень.

Джерело: 24 канал