Випуск новин за 16:00: Фінансова допомога від ЄС. Обшуки у служителя Московського патріархату

У випуску новин за 30 листопада станом на 16:00 – Європейська комісія надасть Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це вже офіційно підтвердили в ЄС. Гроші направлять на покриття фінансових потреб України, підтримку економічної стабільності та структурних реформ. СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві.

Також у випуску: Блогеру Барабошку обрали запобіжний захід у справі секс-скандалу з начальником поліції – 2 місяці арешту з можливістю застави 3 мільйони гривень. Усіх українських моряків перевезуть з сімферопольського СІЗО в Лефортово. Україна забороняє в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років.