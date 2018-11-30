Випуск новин за 16:00: Фінансова допомога від ЄС. Обшуки у служителя Московського патріархату
У випуску новин за 30 листопада станом на 16:00 – Європейська комісія надасть Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це вже офіційно підтвердили в ЄС. Гроші направлять на покриття фінансових потреб України, підтримку економічної стабільності та структурних реформ. СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві.
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Джерело: 24 канал
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